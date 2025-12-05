        Кримінал

        У Полтаві хазяїн пітбуля нацькував свого собаку на поліцейських

        Віктор Алєксєєв
        5 Грудня 2025 15:03
        За попередніми даними, тварину спустив на правоохоронців її господар – 31-річний місцевий мешканець / Скріншот відео
        Сьогодні вдень на вулиці Сковороди в Полтаві собака напав на двох поліцейських, які виконували службові обов’язки, повідомляє поліція Полтавської області.

        За попередніми даними, тварину спустив на правоохоронців її господар – місцевий мешканець 1994 року народження. Вживаються заходи для його затримання та притягнення до юридичної відповідальності. Також вирішується питання щодо вилучення собаки.

        Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.


