У Полтаві хазяїн пітбуля нацькував свого собаку на поліцейських

Сьогодні вдень на вулиці Сковороди в Полтаві собака напав на двох поліцейських, які виконували службові обов’язки, повідомляє поліція Полтавської області.

За попередніми даними, тварину спустив на правоохоронців її господар – місцевий мешканець 1994 року народження. Вживаються заходи для його затримання та притягнення до юридичної відповідальності. Також вирішується питання щодо вилучення собаки.

У Полтаві пітбуль покусав двох ментів, поки з ними бився чоловік. Слава питбулям України! pic.twitter.com/f2XrAB4Ss8 Реклама Реклама December 5, 2025

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі.