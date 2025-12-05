Низка сайтів не працює через новий збій у Cloudflare

5 грудня у роботі хмарного сервісу Cloudflare стався збій, через що зупинили роботу низка інтернет-сервісів і вебсайтів. Cloudflare — одна з найбільших компаній, яка забезпечує мережу доставки контенту й хмарну безпеку.

У компанії Cloudflare підтвердили наявність проблеми та заявили, що досліджують ситуацію.

“Cloudflare досліджує підвищений рівень помилок для клієнтів, які використовують сценарії Workers. Ми працюємо над аналізом та усуненням цієї проблеми. Більше оновлень буде найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Користувачі повідомляють про проблеми у роботі DeepL Translate, FACEIT та низки інших сайтів.

За даними Downdetector, проблеми із Cloudflare розпочалися близько 10:30 та досягли піка об 11:14.