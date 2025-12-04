Сильний вітер і плюсові температури: синоптики розповіли про погодні умови найближчих днів

За даними Укргідрометцентру, найближчим часом погода в Україні істотних змін не зазнає. Теплі та сухі умови забезпечуватиме поле високого тиску й тепла повітряна маса.

Мапа погоди від Укргідрометцентру

Вітер очікується південно-східний та східний, 5–10 м/с. У більшості західних областей та на Вінниччині місцями прогнозують пориви 15–20 м/с, про що синоптики просять попередити жителів.

Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, на сході та в Карпатах — від 2° тепла до 3° морозу. Вдень очікується 3–8° тепла, а на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму буде дещо тепліше — 7–12°.

