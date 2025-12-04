Сили оборони вразили завод “Невинномиський Азот” — один із найбільших постачальників компонентів для вибухівки в рф

Підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств росії — «Невинномиський Азот», який виробляє базові компоненти для вибухових речовин. Також підтверджено удар по скупченню живої сили окупантів біля Докучаєвська.

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 4 грудня завдали удару по одному з найбільших хімічних підприємств російського військово-промислового комплексу — «Невинномиському Азоту» у Ставропольському краї, про що повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Підприємство має потужність виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік і є ключовим постачальником базових компонентів для вибухових речовин та боєприпасів. Завод постійно забезпечує низку підприємств ВПК рф і виконує роль хімічного хабу у системі технічного забезпечення бойових дій.

За даними Генштабу, уражено один з виробничих цехів, на території об’єкта зафіксовано пожежу.

Реклама

Реклама

Окрім цього, підтверджено результати удару по скупченню особового складу противника на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати російських військ склали 60 осіб убитими та пораненими.

Сили оборони підкреслили, що продовжують здійснювати заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф припинити агресію проти України.