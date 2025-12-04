Генштаб спростував фейки про “захоплення” Добропілля: ворожу ДРГ знищено

Генеральний штаб ЗСУ спростував поширені російською пропагандою фейки про нібито «захоплення» Добропілля в Запорізькій області. У війську підтвердили, що диверсійна група противника була знищена, а населений пункт повністю контролює Україна.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російська пропаганда активно поширює неправдиві заяви про нібито контроль окупантів над Добропіллям біля Гуляйполя. У повідомленні Генштабу ЗСУ наголошується, що такі інформаційні вкиди не відповідають дійсності. За даними військових, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами, однак була ліквідована.

Під час контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту українські захисники знищили трьох військовослужбовців противника. Ще двох, яких у Генштабі назвали ймовірними «смертниками», що мали продемонструвати російські прапори у «нібито захопленому» селі, знищили пізніше.

На оприлюдненому відео зафіксовані бійці 33 окремого штурмового полку, які успішно виконали бойове завдання.