        Кримінал

        У зіткненні легковика та мотоцикла на Одещині загинули двоє підлітків

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 11:17
        читать на русском →
        У ДТП на Одещині загинули двоє неповнолітніх / Фото: ГУНП в Одеській області
        У ДТП на Одещині загинули двоє неповнолітніх / Фото: ГУНП в Одеській області

        Увечері 3 грудня, ввечері, в одному з сіл у Білгород-Дністровському районі Одеської області не розминулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл. Загинули двоє підлітків. Водія авто затримали.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        За даними слідства, 23-річний водій легкового автомобіля під час здійснення повороту ліворуч не надав перевагу в русі 16-річному мотоциклісту, який рухався в зустрічному напрямку.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 15-річний пасажир загинули на місці.

        “Керманича автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий”, – розповіли в поліції.

        Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

        Водія легковика затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

        Затримано водія ВАЗ, який влаштував смертельну ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини