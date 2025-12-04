У зіткненні легковика та мотоцикла на Одещині загинули двоє підлітків

Увечері 3 грудня, ввечері, в одному з сіл у Білгород-Дністровському районі Одеської області не розминулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл. Загинули двоє підлітків. Водія авто затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, 23-річний водій легкового автомобіля під час здійснення повороту ліворуч не надав перевагу в русі 16-річному мотоциклісту, який рухався в зустрічному напрямку.

Реклама

Реклама

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 15-річний пасажир загинули на місці.

“Керманича автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий”, – розповіли в поліції.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія легковика затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.