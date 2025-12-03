Ворог атакував Слов’янськ авіабомбами: поранено щонайменше 8 людей, з них двоє дітей

Сьогодні ввечері російські війська завдали масованого удару по Слов’янську, одна з бомб влучила в багатоквартирний будинок. Зараз поліцейські та рятувальники деблокують людей з-під завалів.

Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов’янську / Фото Нацполіція

Як повідомили в Нацполіції, влучання зафіксовані в кількох районах міста. На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики поліції, вибухотехніки, патрульна поліція, ДСНС та інші профільні служби.

Кількох людей вдалося дістати з-під руїн. Наразі правоохоронці обстежують пошкоджені локації та надають допомогу постраждалим. Рятувальні роботи тривають.

Реклама