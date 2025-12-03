        Суспільство

        Увечері ворог здійснив ракетний удар по місту Кривий Ріг

        Віктор Алєксєєв
        3 Грудня 2025 19:29
        Внаслідок удару по Кривому Рогу постраждало четверо людей, серед них - дитина / Фото ДСНС
        Як повідомили у ДСНС, попередньо травмовано четверо людей. Серед них – 3-річна дівчинка.

        Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

        У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

        У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.


