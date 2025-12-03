Увечері ворог здійснив ракетний удар по місту Кривий Ріг

Як повідомили у ДСНС, попередньо травмовано четверо людей. Серед них – 3-річна дівчинка.
Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.
У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.
У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.