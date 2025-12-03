Увечері ворог здійснив ракетний удар по місту Кривий Ріг

Російська мова в Україні більше не захищена Європейською хартією мов

7 корпус ДШВ: ворог ув’яз у боях за Покровськ і переходить до дезінформації

У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

Як повідомили у ДСНС, попередньо травмовано четверо людей. Серед них – 3-річна дівчинка.