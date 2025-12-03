FT: Брюссель пропонує “екстрені” повноваження для залучення €210 млрд із російських активів

У Брюсселі запропонували юридично суперечливий обхідний механізм, який дозволить залучити до €210 млрд для України за рахунок заморожених російських державних активів. Він передбачає використання надзвичайних повноважень, що фактично позбавляють Угорщину та інші незгодні країни права вето, пише Financial Times.

Ця ініціатива, яка може стати переломним моментом для ЄС, дозволивши запроваджувати санкції без одностайної підтримки всіх країн-членів, є останньою спробою забезпечити економічну стабільність Києва, обійшовши можливий опір з боку проросійськи налаштованих держав, таких як Угорщина або Словаччина.

«Кредит на репарації» передбачає використання до €210 млрд російських активів, заморожених унаслідок санкцій ЄС, для фінансування України. Україна не буде зобов’язана його повертати до того моменту, поки Росія не виплатить репарації. При цьому держави ЄС мають надати національні гарантії за цим кредитом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа залишатиметься «найсильнішим і найстійкішим партнером» України та здатна забезпечити її засобами для самозахисту і ведення мирних переговорів із позиції сили.

«Послання Росії полягає в тому, що кредит на репарації підвищує для неї ціну війни і спонукає сісти за стіл переговорів для досягнення миру», – додала вона.

Пропозиція Єврокомісії передбачає фактичну безстрокову «фіксацію» російських активів у ЄС за допомогою надзвичайних повноважень. Юридичний механізм має обмежити можливість таких країн, як Угорщина, накладати національне вето на продовження санкцій, які наразі продовжуються кожні шість місяців.

Згідно з ініціативою, тимчасово буде заборонено будь-які прямі чи опосередковані трансфери на користь Центрального банку Росії або для нього. Такі обмеження, які фактично повторюють дію санкцій, зберігаючи активи Центрального банку РФ замороженими в ЄС, обґрунтовуються як «нагальна необхідність для обмеження шкоди економіці Союзу».

Ці надзвичайні заходи також мають зняти основні заперечення Бельгії, яка активно виступала проти цього плану через побоювання, що саме на неї ляже основний фінансовий тягар, адже більшість активів зберігається у брюссельському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Бельгія побоюється, що буде змушена повертати кредит, якщо санкції будуть зняті й активи розморожені, або у разі укладення мирної угоди без домовленостей про репарації.

Бельгійський уряд уже дав зрозуміти, що виступає проти плану Єврокомісії усунути від процесу ухвалення рішення держави-члени, які не підтримують таку ініціативу.

«Ніколи не є ідеальним ухвалювати рішення, яке підтримує лише невелика група держав-членів», – заявив бельгійський чиновник, додавши, що залишаються сценарії, які «вимагатимуть негайної доступності повної суми».

Єврокомісія посилається на надзвичайну статтю 122 Договорів ЄС, стверджуючи, що у випадку розмороження російських активів це спровокує економічний хаос для країн блоку, оскільки їм доведеться негайно знайти кошти для повернення кредиту Росії.

Деякі чиновники також побоюються, що цей обхідний механізм може суперечити законодавству ЄС. Один зі співрозмовників назвав запропоновану стратегію «божевільною» і заявив, що «жодної реальної економічної надзвичайної ситуації на внутрішньому ринку насправді немає».