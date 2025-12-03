Оголошено дев’ятьох фіналістів Нацвідбору на “Євробачення-2026”, десятого оберуть онлайн-голосуванням

Сьогодні, 3 грудня, стали відомі імена дев’ятьох фіналістів Нацвідбору на “Євробачення-2026”, серед яких Jerry Heil, LAUD, MOLODI та Monokate. Десятого учасника визначать за результатами онлайн-голосування, що триватиме окремо.

Список опублікувало Суспільне в Instagram.

До переліку співаків, які змагатимуться за право представляти Україну на “Євробаченні-2026” потрапили четверо артистів, які раніше брали участь у Нацвідборі: гурт MOLODI, Monokate, Jerry Heil та LAUD.

Реклама

Реклама

Фіналісти Нацвідбору на “Євробачення-2026”:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба

“Це був дуже непростий вибір – формування шортлиста Нацвідбору-2026. Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів”, — прокоментувала результат відбору музична продюсерка конкурсу Джамала.

Десятого фіналіста оберуть онлайн-голосуванням. Повний перелік учасників фіналу, який відбудеться у лютому, організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року.