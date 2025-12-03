Оголошено дев’ятьох фіналістів Нацвідбору на “Євробачення-2026”, десятого оберуть онлайн-голосуванням

Сьогодні, 3 грудня, стали відомі імена дев’ятьох фіналістів Нацвідбору на “Євробачення-2026”, серед яких Jerry Heil, LAUD, MOLODI та Monokate. Десятого учасника визначать за результатами онлайн-голосування, що триватиме окремо.
Список опублікувало Суспільне в Instagram.
До переліку співаків, які змагатимуться за право представляти Україну на “Євробаченні-2026” потрапили четверо артистів, які раніше брали участь у Нацвідборі: гурт MOLODI, Monokate, Jerry Heil та LAUD.
Фіналісти Нацвідбору на “Євробачення-2026”:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- ЩукаРиба
“Це був дуже непростий вибір – формування шортлиста Нацвідбору-2026. Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів”, — прокоментувала результат відбору музична продюсерка конкурсу Джамала.
Десятого фіналіста оберуть онлайн-голосуванням. Повний перелік учасників фіналу, який відбудеться у лютому, організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року.