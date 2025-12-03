Трамп готує розширення заборони на в’їзд до США для громадян десятків країн

Найближчим часом буде розширено список країн, громадянам яких заборонять в’їзд до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нових міграційних обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після інциденту у Вашингтоні. За даними відомств, оновлений список очікується найближчим часом. Наразі повна заборона на в’їзд діє для громадян 12 держав, а часткові обмеження — для семи.

Паралельно Служба громадянства та імміграції США оголосила про призупинення розгляду всіх заявок від вихідців із 19 країн, що вже перебувають під обмеженнями, включно із заявами на грін-карти.

У політичному меморандумі USCIS зазначено, що США проведуть масштабну перевірку дозволів, виданих громадянам цих держав після початку роботи адміністрації Байдена. Поштовхом до пришвидшення процесу став напад у Вашингтоні, внаслідок якого загинув один нацгвардієць, а інший дістав тяжкі поранення. Підозрюваним назвали 29-річного Рахмануллу Лаканвалу, який прибув з Афганістану у 2021 році.

Трамп і його союзники поклали відповідальність за ситуацію на попередню адміністрацію та заявили про необхідність нових обмежень. Президент повідомив, що розглядає розширення заборони на в’їзд, позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів і скасування федеральних пільг для негромадян. Серед обговорюваних рішень — посилення однієї з найбільш суперечливих політик, яка діяла під час його першого терміну та була підтверджена Верховним судом.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм заявила, що рекомендувала президенту посилити заходи та розширити перелік держав. Вона зазначила, що виступає за повну заборону поїздок для країн, громадяни яких становлять загрозу.

Під повною забороною нині перебувають Афганістан, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, М’янма, Сомалі, Судан і Ємен. Часткові обмеження діють для Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.