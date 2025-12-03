        Суспільство

        Росіяни атакували дронами будинки на Дніпропетровщині: загинули двоє людей, ще троє — в лікарні

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 07:59
        Пожежа після атаки БпЛА на Дніпропетровщині / Фото: Владислав Гайваненко
        У ніч на 3 грудня російські військові вдарили безпілотниками по місту Тернівка Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

        Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        Загинули 43-річний та 50-річний чоловіки. Ще троє людей поранені, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка — у важкому стані.  Хлопець 18 років — у стані середньої тяжкості.

        Виникла пожежа. Частково зруйновано приватний будинок, ще шість — пошкоджені. Також зазнали пошкоджень гаражі та автівки. Один легковик знищено.

        У Васильківській громаді Синельниківського району через атаку БпЛА пошкоджено інфраструктуру. По Нікополю і Марганецькій громаді росіяни били FPV-дронами.

