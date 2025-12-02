На Львівщині затримали голову сільради та спільника за хабар у 1 млн грн

На Львівщині правоохоронці затримали голову сільради та його спільника, які вимагали та отримали 1 млн грн хабара за передачу в користування 135 гектарів землі. За даними поліції, ділянки планували передати без рішення сесії та без необхідних документів.

Голова сільради та його спільник отримали 1 млн грн неправомірної вигоди / Фото: Нацполіція

Поліція Львівщини повідомила про затримання голови однієї з сільських рад Львівського району та його спільника, яких викрили у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди в сумі 1 млн грн. Як зазначили в поліції, кошти вони отримали від підприємця за надання в користування сільськогосподарських земель загальною площею 135 гектарів, розташованих на території громади.

За даними слідства, землю збиралися передати без відповідного рішення сесії сільської ради та без оформлення необхідних документів. Затримання відбулося в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції спільно з оперативниками СБУ у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років. Проводяться першочергові слідчі дії та готується клопотання про обрання запобіжних заходів.