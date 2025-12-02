Ірландія виділить Україні ще 125 млн євро на підтримку та енергетику

Ірландія оголосила про новий пакет підтримки України, що включає 100 млн євро нелетальної військової допомоги та 25 млн євро на енергосистему. Про це заявив прем’єр-міністр Мікхол Мартін під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін заявив, що його країна виділить Україні додаткові 125 млн євро допомоги. 100 млн буде спрямовано на нелетальну військову підтримку, ще 25 млн — на зміцнення української енергосистеми. Він підкреслив, що Росія цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі, а Ірландія «робить свій внесок, щоб Путін не переміг». Мартін також нагадав, що загальна допомога Ірландії Україні вже перевищила 340 млн євро.