7,5 років замість 10: Генпрокурор назвав покарання для експрацівника прокуратури занадто м’яким

Голосіївський районний суд Києва призначив 7,5 року ув’язнення колишньому працівнику прокуратури, який смертельно збив жінку та втік із місця аварії. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що вирок є занадто м’яким, і прокуратура подаватиме апеляцію.

Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок колишньому працівнику прокуратури, який 19 липня в центрі столиці на тротуарі збив жінку та залишив її без допомоги. Як повідомив Руслан Кравченко, обвинуваченого засуджено до 7,5 року позбавлення волі, хоча прокуратура наполягала на максимальному покаранні — 10 роках.

За словами Генпрокурора, потерпіла загинула через «абсолютне нехтування відповідальністю, байдужість і віру у безкарність». Він зазначив, що після наїзду обвинувачений не викликав швидку, не надав потерпілій жодної допомоги та втік з місця ДТП. Жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Кравченко підкреслив, що ця трагедія могла не статися і що покарання має бути справедливим, незалежно від того, ким є винний — працівником прокуратури, правоохоронцем чи цивільною особою.

Він також заявив, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію, оскільки суд призначив м’якший строк, ніж вимагала прокуратура.