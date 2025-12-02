        Кримінал

        7,5 років замість 10: Генпрокурор назвав покарання для експрацівника прокуратури занадто м’яким

        Сергій Бордовський
        2 Грудня 2025 17:05
        читать на русском →
        Експрокурора засудили до 7,5 років за смертельну ДТП / Фото: Руслан Кравченко/Telegram
        Експрокурора засудили до 7,5 років за смертельну ДТП / Фото: Руслан Кравченко/Telegram

        Голосіївський районний суд Києва призначив 7,5 року ув’язнення колишньому працівнику прокуратури, який смертельно збив жінку та втік із місця аварії. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що вирок є занадто м’яким, і прокуратура подаватиме апеляцію.

        Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок колишньому працівнику прокуратури, який 19 липня в центрі столиці на тротуарі збив жінку та залишив її без допомоги. Як повідомив Руслан Кравченко, обвинуваченого засуджено до 7,5 року позбавлення волі, хоча прокуратура наполягала на максимальному покаранні — 10 роках.

        За словами Генпрокурора, потерпіла загинула через «абсолютне нехтування відповідальністю, байдужість і віру у безкарність». Він зазначив, що після наїзду обвинувачений не викликав швидку, не надав потерпілій жодної допомоги та втік з місця ДТП. Жінка померла в лікарні від отриманих травм.

        Кравченко підкреслив, що ця трагедія могла не статися і що покарання має бути справедливим, незалежно від того, ким є винний — працівником прокуратури, правоохоронцем чи цивільною особою.

        Він також заявив, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію, оскільки суд призначив м’якший строк, ніж вимагала прокуратура.


