Генштаб спростував заяви Кремля про “захоплення” Покровська, Вовчанська та Куп’янська

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські війська не захопили Покровськ, Вовчанськ чи Куп’янськ, попри заяви кремля. У відомстві наголосили, що пропагандистські ролики з встановленням триколора не мають нічого спільного з реальним контролем над територією.

Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви керівництва росії про нібито «захоплення» Покровська, Вовчанська та Куп’янська. У повідомленні йдеться, що такі заяви не відповідають дійсності та є черговою спробою використати знятий «флаговтик» у пропагандистських цілях під час міжнародних переговорів.

У Покровську Донецької області Сили оборони продовжують утримувати північну частину міста вздовж лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії, противник зазнає значних втрат: за минулу добу українські воїни знешкодили 104 російських військових, а підрозділи вже ліквідували групу, яка під прикриттям туману встановила триколор в одному з районів міста. Для стабілізації ситуації організовуються додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда.

У Вовчанську на Харківщині ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються просунутися, використовуючи малі піхотні групи, ударні дрони та артилерію, однак українські оборонці стійко утримують позиції. У Генштабі підкреслили, що демонстраційні акції росіян із триколорами завершуються для окупантів однаково — їх знищують Сили оборони України.