Нічна атака на енергооб’єкт на Одещині: понад 36 тисяч осель залишилися без світла

У ніч на 2 листопада РФ завдала ударів по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Понад 36 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

“8000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 36 300 – тимчасово без світла. Енергетики вже працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику”, – йдеться в повідомленні.

За даними Одеської ОВА, уночі росіяни завдали чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА Shahed. Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

“Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору”, – написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню.