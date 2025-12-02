В Орловській області РФ після нічної атаки БпЛА палає нафтобаза

У ніч на 2 грудня у місті Ливни Орловської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Як повідомляють місцеві жителі, вогонь охопив щонайменше два паливні резервуари.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив загоряння.

“Уночі Орловська область знову зазнала атаки БпЛА, в результаті якої сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу в Ливенському районі. Постраждалих немає, на місці події працюють співробітники МНС, проводяться необхідні заходи з ліквідації наслідків”, — написав Кличков.

У Ливнах розташована нафтобаза “Орелнефтепродукт”. Раніше її вже атакували дрони 24 січня 2025 року.

Також вибухи та проліт дронів фіксували сьогодні вночі над Краснодарським краєм, а саме над Туапсе та Ільським, де розташовані НПЗ.

У міноборони РФ заявили про збиття 45 дронів, які начебто запустила Україна. Більшість БпЛА атакувала Брянську область.