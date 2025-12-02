Росіяни заявили про просування на Донеччині та захоплення Клинового: у ЗСУ спростовують

У міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська захопити село Клинове в Донецькій області. У ЗСУ назвали інформацію неправдивою.

Про це повідомили в 11-му армійському корпусі.

У підрозділі спростували повідомлення росіян про нібито “захоплення Клинового” і наголосили, що воно не відповідає дійсності.

“За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б “просунутися”, по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає”, — заявили у Силах оборони.

Ситуація на вказаному напрямку — під контролем, жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає.

“Не відповідає дійсності й інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні “звіти” російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів”, — додали в 11 армійському корпусі.