        Суспільство

        Росіяни заявили про просування на Донеччині та захоплення Клинового: у ЗСУ спростовують

        Галина Шподарева
        2 Грудня 2025 07:29
        Українські військові / Фото: 11 Армійський корпус
        У міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська захопити село Клинове в Донецькій області. У ЗСУ назвали інформацію неправдивою.

        Про це повідомили в 11-му армійському корпусі.

        У підрозділі спростували повідомлення росіян про нібито “захоплення Клинового” і наголосили, що воно не відповідає дійсності.

        “За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б “просунутися”, по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає”, — заявили у Силах оборони.

        Ситуація на вказаному напрямку — під контролем, жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає.

        “Не відповідає дійсності й інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні “звіти” російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів”, — додали в 11 армійському корпусі.


