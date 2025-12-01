Зеленський заявив про найскладніше питання у перемовинах про план завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання українських територій є одним із найскладніших у перемовинах про план завершення війни. Під час українсько-американських консультацій ця тема обговорювалася понад 6,5 годин.

Про це він повідомив під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у Парижі, відповідаючи на запитання про те, чи йшлося під час вчорашньої зустрічі України та США про територіальні поступки, лінії розмежування та гарантії безпеки з боку США для України, передає кореспондент Укрінформу.

“Передусім, зустрічі були і вчора, і сьогодні. Було кілька сесій зустрічей, тільки що закінчились останні — десь пів години тому чи трохи більше, коли ми разом з Еммануелем з’єднувалися з переговорниками телефоном. Зустрічі — це процес, він ще не закінчився. Скажу відверто, територіальне питання — найскладніше”, — зазначив він.

Реклама

Реклама

“Щоби було приблизно зрозуміло: про питання щодо різного характеру різних областей розмов було на шість з половиною годин. (…) Тобто перемовини ідуть, переговорники зі Сполучених Штатів Америки поділилися з нами їхніми баченнями, і вони хочуть цими баченнями (поділитися) з російською стороною”, — сказав Зеленський.

Глава держави запевнив, що він отримує зворотний зв’язок від української делегації.

“Завтра вони прилетять в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми в їх перемовинах”, — сказав він.

Зеленський додав, що серед чутливих і водночас тригерних питань є відновлення України, а також гарантії безпеки від США та Європи.