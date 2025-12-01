Зеленський провів низку важливих переговорів

У Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет, повідомляє Офіс президента.

Основна тема – перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки.

«Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

Реклама

Реклама

Пізніше у соцмережі Зеленський повідомив, що він, Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Сатармер говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. “Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів”.

Кріім того, Зеленський обговорив ключові пріоритети “із нашими європейськими друзями”.

“Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО. Обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись. Дякую всім за підтримку!”