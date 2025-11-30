Україна та США назвали переговори у Флориді продуктивними

Переговори української та американської делегацій у Флориді завершилися, і обидві сторони назвали їх продуктивними. Представники України та США дали коментар журналістам після зустрічі, який транслювало Суспільне.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що важливо не лише завершити війну, а й забезпечити Україні безпеку від нових вторгнень та створити умови для ери процвітання. Він нагадав, що основи було закладено під час переговорів у Женеві, а нинішня зустріч стала ще одним кроком уперед, водночас попереду залишається багато роботи. Рубіо також зазначив, що спецпосланець Стів Віткофф вирушає до Москви для контактів із російською стороною.

Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною. Він подякував американській стороні за допомогу у «закладанні основи майбутньої процвітаючої України» та підкреслив, що США підтримують Україну у важливих питаннях.

