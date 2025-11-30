У США заявили про ймовірний зв’язок дитячих смертей із щепленнями від COVID-19

Щонайменше 10 смертей дітей у США можуть мати ймовірний або можливий зв’язок із вакцинацією від COVID-19. Про це повідомив головний медичний і науковий офіцер FDA Віней Прасад у внутрішній записці, яку бачило агентство Reuters.

Щонайменше 10 дітей, які померли від запалення серця, могли постраждати внаслідок вакцинації проти COVID-19, повідомив головний медичний та науковий офіцер FDA Віней Прасад. У службовій записці, яку отримало агентство Reuters, він заявив, що ці смерті класифіковані фахівцями як такі, що мають «ймовірний, можливий або потенційний зв’язок із вакцинами».

За словами Прасадa, це перший випадок, коли FDA визнає ймовірну причетність щеплень до дитячих смертей. Міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який посів посаду в адміністрації Дональда Трампа та давно критикував вакцини, вже змінив державну політику: доступ до щеплень обмежили людьми від 65 років або з медичними показаннями.

У службовому листі не уточнюється, які саме виробники вакцин фігурують та які хвороби мали діти. Аналіз базується на 96 смертях між 2021 та 2024 роками, з яких «не менше 10» пов’язані з вакцинацією. Прасад назвав отримані висновки «важкими для сприйняття» та оголосив про плани посилити нагляд за щепленнями.

Reuters зазначає, що результати цього перегляду FDA ще не були опубліковані у рецензованому науковому журналі. Комітет CDC з питань вакцин планує розглянути питання наступного тижня. Професорка Доріт Рейс із UC Law San Francisco розкритикувала Прасадa за пропозиції змінювати регуляторні підходи, посилаючись на висновки непублічної експертизи.

Прасад, який раніше виступав проти обов’язкових щеплень і маскових вимог, знову обійняв посаду головного медичного та наукового офіцера FDA у вересні. Він консультує керівництво агентства з медичних та наукових питань.

За даними CDC, у США з січня 2020-го до червня 2023-го від COVID-19 померла 1 071 особа віком від 5 до 18 років. У записці Прасад заявив, що неможливо точно визначити, наскільки вакцинація могла зменшити кількість смертей серед дітей, і чи переважає користь над потенційним ризиком.

У телеефірі голова FDA Марті Макарі зазначив, що вакцина показала високу ефективність для літніх людей та тих, хто мав ризики. Минулого місяця опубліковане дослідження показало, що оновлені версії вакцин допомагали зменшити кількість тяжких випадків серед ветеранів США.