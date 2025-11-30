У ПАР затримали ще одного підозрюваного у сприянні участі громадян у війні РФ проти України

У Південній Африці правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у справі щодо участі місцевих громадян у війні між росією та Україною. П’яту особу мають доставити до суду 1 грудня.

Про це повідомили в Поліцейській службі Південної Африки. Підрозділ Hawks, що займається злочинами проти держави, заарештував чергового підозрюваного в межах розслідування того, як громадян ПАР могли залучати до участі у війні на боці росії. Затриманого мають доправити до суду магістрату Кемптон-Парку в понеділок, 1 грудня, де він разом з іншими фігурантами справи відповідатиме за можливе порушення закону про допомогу іноземним військовим силам.

У п’ятницю поліція ПАР затримала чотирьох чоловіків, які прямували до росії. За даними правоохоронців, вони могли порушити закон, що забороняє надання підтримки іноземним військовим структурам. Затримання відбулося в аеропорту OR Tambo поблизу Йоганнесбурга.

