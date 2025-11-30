        Суспільство

        У ПАР затримали ще одного підозрюваного у сприянні участі громадян у війні РФ проти України

        Сергій Бордовський
        30 Листопада 2025 11:37
        читать на русском →
        Російські, китайські та військові представники інших країн беруть участь у параді з нагоди Дня збройних сил Південної Африки в Річардс-Бей, Південна Африка, в лютому 2023 року / Фото Reuters
        Російські, китайські та військові представники інших країн беруть участь у параді з нагоди Дня збройних сил Південної Африки в Річардс-Бей, Південна Африка, в лютому 2023 року / Фото Reuters

        У Південній Африці правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у справі щодо участі місцевих громадян у війні між росією та Україною. П’яту особу мають доставити до суду 1 грудня.

        Про це повідомили в Поліцейській службі Південної Африки. Підрозділ Hawks, що займається злочинами проти держави, заарештував чергового підозрюваного в межах розслідування того, як громадян ПАР могли залучати до участі у війні на боці росії. Затриманого мають доправити до суду магістрату Кемптон-Парку в понеділок, 1 грудня, де він разом з іншими фігурантами справи відповідатиме за можливе порушення закону про допомогу іноземним військовим силам.

        У п’ятницю поліція ПАР затримала чотирьох чоловіків, які прямували до росії. За даними правоохоронців, вони могли порушити закон, що забороняє надання підтримки іноземним військовим структурам. Затримання відбулося в аеропорту OR Tambo поблизу Йоганнесбурга.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини