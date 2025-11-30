Атака дронами по Вишгороду: один загиблий і 19 поранених, серед них четверо дітей

У ніч на 30 листопада Росія атакувала Київську область ударними дронами. У Вишгороді загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 19.

Пожежа в багатоповерхівці у Вишгороді: одна людина загинула, постраждало 19 / Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. Унаслідок атаки у Вишгороді сталася пожежа в багатоповерхівці, на місці працювали рятувальники, поліцейські та медики. Було зруйновано приватний будинок і зафіксовано пожежу на території підприємства.

Близько першої години ночі Калашник повідомив про одного загиблого та 11 поранених, серед яких була дитина. Шістьох людей госпіталізували, тривала евакуація мешканців багатоповерхівки, а пожежу продовжували гасити.

Реклама

Реклама

Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 19, серед них четверо дітей. Госпіталізовано 11 людей, травми різного ступеня тяжкості включають опіки, осколкові поранення, травми кінцівок та отруєння продуктами горіння. Пожежу багатоповерхівки ліквідовано, на місці працюють психологи та всі служби.

За словами Калашника, у Вишгороді також пошкоджено ще два багатоповерхові будинки, 14 приватних осель, підприємство та сім автомобілів. Разом із місцевою владою триває тимчасове розселення евакуйованих мешканців.