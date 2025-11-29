Молдова знову заявила про порушення свого повітряного простору російськими дронами

Молдовські органи влади повідомили, що в ніч на суботу російські безпілотники знову увійшли в повітряний простір країни, створивши загрозу для авіації. Це вже третій подібний інцидент за останні дев’ять днів, повідомляє Reuters.

Президент Молдови Мая Санду, яка прагне інтегрувати країну до Європейського Союзу до 2030 року, засуджує російську війну проти України та звинувачує Москву у спробах дестабілізувати державу, що розташована між Україною та Румунією.

Новий інцидент стався одночасно з масованою атакою Росії на Київ та інші українські міста, унаслідок якої загинули троє людей і майже 30 отримали поранення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила близько 36 ракет і майже 600 дронів-камікадзе.

Міністерство внутрішніх справ Молдови заявило, що два безпілотники ідентифіковано як російські. Вони пролетіли над територією Молдови, після чого країна була змушена тимчасово закрити повітряний простір. Пізніше ці дрони зайшли на територію України.

Через загрозу для авіації повітряний простір був закритий з 22:43 до 23:53 за місцевим часом за наказом цивільної авіаційної влади.

«Прямують, щоб убивати цивільних, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови, змусивши нас тимчасово закрити небо. Ми засуджуємо ці атаки та солідарні з Україною», – написала Санду у соцмережі X.

Молдова вже повідомляла про схожі порушення 20 листопада та знову цього тижня, називаючи такі інциденти залякуванням на тлі війни в Україні. Уряд країни засудив «незаконні та небезпечні дії, що становлять загрозу для цивільної авіації та людських життів».

Російського посла Олега Озерова кілька разів викликали до МЗС Молдови через ці порушення. Він, зі свого боку, заявив, що інциденти нібито спрямовані на подальше погіршення відносин між Москвою та Кишиневом.

Відтоді як Санду перемогла на виборах у 2020 році, Росія регулярно звинувачує Молдову у «недружніх діях» та розпалюванні антиросійських настроїв.