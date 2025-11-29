Маскування не допомогло: російську “Акацію” знищили дрони “Гарту”

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати російську техніку на Південно-Слобожанському напрямку. За повідомленнями підрозділу, однією з головних цілей залишається артилерія противника. Попри ретельне маскування, дрони прикордонників знаходять і уражають ворожі системи.

Цього разу українські оператори знищили дві гармати, 152-мм самохідну артилерійську установку «Акація», а також кілька одиниць техніки зв’язку та інші засоби, які росіяни намагалися сховати.

У підрозділі кажуть, що робота дронів дедалі більше нагадує ретельне полювання, де кожна дрібниця може привести до цілі.

Боєць підрозділу РУБпАК «Фурія» з позивним «Іномарка» розповів, що виявити САУ вдалося випадково під час патрулювання визначеного району, адже ворог ретельно замаскував установку. Під час атаки екіпаж «Акації» намагався захистити техніку, перерізаючи оптоволоконний кабель дрона, і вразити ціль вдалося лише з третьої спроби. У бригаді зазначають, що знищення цієї машини повністю виправдало витрачені ресурси.

За словами військових, операції БпЛА на цьому напрямку тривають, а робота ударних груп стає одним із ключових чинників стримування російської артилерії.

