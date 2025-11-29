        Суспільство

        Маскування не допомогло: російську “Акацію” знищили дрони “Гарту”

        Віктор Алєксєєв
        29 Листопада 2025 15:15
        Попри ретельне маскування, дрони прикордонників знаходять і уражають ворожу артилерію / Скріншот відео
        Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати російську техніку на Південно-Слобожанському напрямку. За повідомленнями підрозділу, однією з головних цілей залишається артилерія противника. Попри ретельне маскування, дрони прикордонників знаходять і уражають ворожі системи.

        Цього разу українські оператори знищили дві гармати, 152-мм самохідну артилерійську установку «Акація», а також кілька одиниць техніки зв’язку та інші засоби, які росіяни намагалися сховати.

        У підрозділі кажуть, що робота дронів дедалі більше нагадує ретельне полювання, де кожна дрібниця може привести до цілі.

        Боєць підрозділу РУБпАК «Фурія» з позивним «Іномарка» розповів, що виявити САУ вдалося випадково під час патрулювання визначеного району, адже ворог ретельно замаскував установку. Під час атаки екіпаж «Акації» намагався захистити техніку, перерізаючи оптоволоконний кабель дрона, і вразити ціль вдалося лише з третьої спроби. У бригаді зазначають, що знищення цієї машини повністю виправдало витрачені ресурси.

        За словами військових, операції БпЛА на цьому напрямку тривають, а робота ударних груп стає одним із ключових чинників стримування російської артилерії.

        Долучайтесь до збору на дрони та комплектуючі до них. https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy
        4441 1111 2294 2679


