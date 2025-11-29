Українська делегація прямує до США для підготовки кроків щодо завершення війни

Секретар РНБО України та глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже прямує до Сполучених Штатів. За словами Володимира Зеленського, сьогодні була його доповідь, і завдання визначено чітко – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни.

Україна продовжує конструктивно працювати з Америкою та розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть доопрацьовані у Сполучених Штатах.

Президент очікує на доповідь делегації за підсумками роботи, яка має відбутися в неділю.

Реклама