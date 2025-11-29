        Політика

        Українська делегація прямує до США для підготовки кроків щодо завершення війни

        Віктор Алєксєєв
        29 Листопада 2025 13:10
        Рустем Умєров / Фото з Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov
        Секретар РНБО України та глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже прямує до Сполучених Штатів. За словами Володимира Зеленського, сьогодні була його доповідь, і завдання визначено чітко – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни.

        Україна продовжує конструктивно працювати з Америкою та розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть доопрацьовані у Сполучених Штатах.

        Президент очікує на доповідь делегації за підсумками роботи, яка має відбутися в неділю.

