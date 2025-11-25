Бригада “Гарт” перетворює Вовчанський напрямок на нескінченний поганий день для окупантів

РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» працює на Південно-Слобожанському напрямку так, ніби у них в руках не безпілотники, а якісь агресивно налаштовані суперкари, що відмовляються їздити повільно.

Щодня під Вовчанськом «Фурія» робить те, що зветься “proper job”. Ніяких довгих промов, ніякого пафосу — лише чиста, відточена робота по російських позиціях. Бачать ціль — перетворюють її на проблему для ворога. А точніше, на відсутність проблеми. Для нас.

Нещодавно екіпажі розвідувально-ударних груп пройшлися по окупантах так, що у російського командування, мабуть, знову виникло бажання провести «позачергове засідання» десь у Ростові, далеко від фронту. Під прицільними ударами українських пілотів — три укриття, два транспортні засоби, антена зв’язку та двоє окупантів, які більше нікуди не пересунуться.

Пілоти кажуть: коли бачиш детонацію ворожого укриття і усвідомлюєш, що «мінус» ціла їхня точка — це той момент, коли адреналін стукає в скроні, але руки тримають курс точно, холодно й впевнено.

«Фурія» працює і не радить окупантам подорожувати цим напрямком.

