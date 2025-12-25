Соціальна реклама

Без стабільного обміну інформацією навіть досвідчений підрозділ втрачає ефективність. Відповідно питання комунікації у зоні бойових дій залишається критичним щодня. Проблеми зв’язку передової вирішують практичними діями.

Щоб підрозділи не втрачали контакт у критичні моменти, AZOV.ONE та Obmify не словом, а справою об’єдналися у зборі «Азов на зв’язку». Збір має ціль у 10 мільйонів гривень. Наразі сума донатів становить 1 743 730 грн — 17%. У режимі реального часу платформа https://azov.one/ оновлює статус збору. Долучайтеся, донатьте і слідкуйте за прогресом.

Що передбачає проєкт?

Збір «Азов на зв’язку» має чітке практичне спрямування. Йдеться про конкретні речі, які щодня очікуються і використовуються на передовій.

Зібрані кошти буде спрямовано на:

обладнання для стабільного й захищеного зв’язку;

мобільну майстерню для ремонту та обслуговування техніки;

автотехніку для роботи зв’язківців;

комплектуючі для дронів, які інтегруються у систему управління.

Інфраструктура, без якої неможливо утримувати зв’язок у бойових умовах — під час ротацій, активних дій і постійних змін в умовах лінії фронту.

Зроби донат – забери виграш

Проєкт реалізований у форматі збору-розіграшу. Obmify подбав про те, щоб кожен донат від 200 гривень давав не лише підтримку збору, а й шанс отримати цінні призи.

Серед них — Audi A6, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air, PlayStation 5 Slim, Dyson Supersonic, iPad 11, Apple Watch SE 3, AirPods Max та AirPods 4.

Головна цінність донату — спільний внесок у те, щоб підрозділи були зі зв’язком там, де це критично важливо. Розіграш слугує додатковим способом відзначити тих, хто підтримує кампанію.

Для участі достатньо зробити донат — жодних окремих реєстрацій чи підтверджень не потрібно. Кожен внесок підсилює стабільну координацію підрозділів у бойових умовах.

«Азов» на зв’язку, а ти?

Зв’язок на фронті — ресурс, який не можна відкласти «на потім». Він має працювати щодня, незалежно від умов, дат, свят. Збір потребує постійної уваги й підтримки – кожна сума важлива.

Долучитися до «Азов на зв’язку» можна просто: зробити донат, відкрити дружню банку або поширити інформацію про збір серед тих, хто також готовий підтримати кампанію. Кожна гривня працює задля спільної мети — збереження стабільного зв’язку для підрозділів.

Ознайомитися з деталями проєкту та долучитися до збору можна через сайт azov.one. Зв’язок тримається зусиллями людей. І зараз він потребує нашої участі.