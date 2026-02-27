У Харкові чоловік втопив свою автівку в річці

У четвер ввечері, близько 22-ї години, у Харкові поліцейські під час патрулюванні помітили автомобіль ВАЗ 2121 “Нива” у воді в кількох метрах від берега річки на бульварі Гончарівському.

Про це повідомили в УПП Харківської області. Інспектори встановили, що водій авто не впорався з керуванням та з’їхав у водойму.

“Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння”, – розповіли патрульні.

Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Патрульні склали на водія:

постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП;

протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП;

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Діставати автівку з води довелося рятувальникам. До робіт залучалися підрозділи ДСНС, у тому числі водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.