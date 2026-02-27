Росіяни вдарили по готелю в центрі Сум: під обстріл потрапили рятувальники

Вранці 27 лютого російські війська завдали удару по готелю в Сумах. Під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака по рятувальниках.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники”, – розповів керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко.

Як уточнили в ДСНС, ніхто з особового складу не постраждав. з будівлі готелю рятувальники евакуювали 50 громадян.

Пожежу ліквідовано.