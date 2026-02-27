        Події

        Росіяни вдарили по готелю в центрі Сум: під обстріл потрапили рятувальники

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 08:15
        читать на русском →
        Рятувальники на місці удару по готелю в Сумах / Фото: Сумська ОВА
        Рятувальники на місці удару по готелю в Сумах / Фото: Сумська ОВА

        Вранці 27 лютого російські війська завдали удару по готелю в Сумах. Під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака по рятувальниках.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        “Рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники”, – розповів керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко.

        Реклама
        Реклама

        Як уточнили в ДСНС, ніхто з особового складу не постраждав. з будівлі готелю рятувальники евакуювали 50 громадян.

        Пожежу ліквідовано.

        Наслідки удару по готелю в Сумах / Фото: Сумська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини