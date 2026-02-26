Британська влада порадила українській родині “навушники від вибухів” після відмови в притулку — Sky News

Українській родині, якій відмовили в наданні притулку у Великій Британії, порадили переїхати в «безпечні» райони України, а їхній доньці — користуватися навушниками з шумозаглушенням, щоб уникати панічних атак через вибухи. Про це повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році близько 310 тисяч українців отримали можливість перебувати у Великій Британії за спеціальними візовими програмами. Однак з квітня 2025 року кількість схвалених заяв на притулок різко зменшилася.

У листі-відмові, який бачило Sky News, зазначено, що родину можуть переселити в «неконфліктну зону», а симптоми панічних атак у підлітка «не досягають необхідного порогу». У документі також пропонується «розглянути можливість використання навушників з шумозаглушенням та шумоізоляції приміщень».

Реклама

Реклама

Матір родини розповіла, що вони залишили Київ на другий день війни. Після тривалої та небезпечної евакуації її донька почала страждати на панічні атаки, і британські лікарі допомагали їй стабілізувати стан. Однак після повідомлення про необхідність повернення до України симптоми поновилися.

Родині запропонували переїхати до Чернівців, Тернополя або Рівного. Водночас вони посилаються на заяву Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у якій після удару по Тернополю в листопаді зазначалося, що «жодна частина країни не може вважатися безпечною».

Інша родина, з якою спілкувалося Sky News, також отримала відмову у притулку, попри те що їхній будинок у Маріуполі був зруйнований, а батька, за даними британської сторони, розшукують російські силові структури після катувань. У листі зазначалося, що сім’я може переїхати на захід України або до Києва.

Британські імміграційні юристи повідомили телеканалу, що більшість заяв українців на притулок нині відхиляються, тоді як до квітня 2025 року майже всі такі заяви задовольнялися. Уряд не погоджується з такою оцінкою.

Депутат від Ліберальних демократів Джон Мілн закликав створити чіткий шлях до постійного статусу для українців, які вже облаштували життя у Великій Британії. У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що програми підтримки українців залишаються відкритими та продовжені, зокрема дозвіл на перебування було подовжено на додаткові 24 місяці після початкового 18-місячного періоду.