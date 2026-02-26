Укрпошта виставляє на продаж нерухомість на понад 200 мільйонів гривень

Укрпошта розпочинає продаж невикористовуваної нерухомості через систему Прозорро.Продажі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, на аукціони виставляють 20 об’єктів загальною площею 32,8 тис. м², що становить близько 3% портфеля компанії. Стартова ціна лотів перевищує 200 млн грн, а кінцева залежатиме від попиту. Йдеться про об’єкти, які більше не використовуються в операційній діяльності — від невеликих приміщень у селах до великих будівель.

Компанія очікує економію на утриманні майна та сплаті податків у понад 3 млн грн, а також отримання прибутку від продажу в десятках мільйонів гривень. Кошти, за рішенням акціонера — Міністерства розвитку громад та територій, спрямують на інвестиції в основні фонди Укрпошти, зокрема на придбання нових авто, поштоматів та сортувальних ліній.

Смілянський наголосив, що безоплатна передача або продаж нижче ринкової вартості є неможливими, оскільки активи входять до капіталу державного акціонерного товариства і можуть бути передані лише через продаж.

«Перлиною» аукціону стане будівля колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. м², розташована поблизу залізничного вокзалу. Стартова ціна цього об’єкта становить 56,9 млн грн. У компанії запрошують інвесторів до участі в аукціонах і запевняють, що переможе найвища запропонована ціна.