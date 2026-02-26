У Мукачеві під час пологів немовля отримало перелом хребта — через 8 місяців дитина померла

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лікарки акушер-гінеколога одного з медзакладів Мукачева, дії якої, за даними слідства, призвели до тяжких наслідків для новонародженої дитини. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За матеріалами досудового розслідування, у березні 2024 року під час чергування вона неналежно виконала професійні обов’язки при наданні допомоги 35-річній породіллі, яку госпіталізували з ускладненою доношеною вагітністю.

У ході слідства зібрано докази, що лікарка допустила численні порушення стандартів та клінічних протоколів ведення пологів. Новонароджений отримав тяжку пологову травму — ушкодження шийного відділу хребта та спинного мозку. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, травма виникла під час пологів.

Хлопчик прожив 8 місяців і 22 дні, однак у грудні 2024 року помер у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Лікарці інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.