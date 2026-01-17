Крик про допомогу: на Закарпатті жінка сама зателефонувала на 102 перед спробою самогубства

Увечері 16 січня жителька Тячівського району на Закарпатті зателефонувала на лінію екстреної допомоги «102» і повідомила про намір вчинити самогубство. Жінка розповіла, що перебуває на мості в одному з населених пунктів району.

Про це повідомила поліція Закарпаття.

Поліція Закарпаття врятувала жінку, яка намагалася стрибнути з мосту / Фото: Нацполіція

На виклик негайно виїхала група реагування патрульної поліції Тячівського районного відділу. Прибувши на місце, правоохоронці виявили жінку, яка стояла на краю мосту та готувалася стрибнути у воду.

Поліцейські оперативно встановили з нею контакт, зняли з мосту та надали необхідну психологічну підтримку. Медики, які прибули на місце події, оглянули постраждалу та надали їй кваліфіковану допомогу.

Наразі життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує. Після надання допомоги її передали рідним.