На Харківщині чоловік вбив та розчленував знайомого (фото 18+)

Суд відправив за ґрати жителя Харківської області, який убив свого знайомого та намагався приховати злочин, розчленувавши тіло. Рештки зловмисник скинув у вигрібну яму. Чоловіка засуджено до восьми років позбавлення волі за умисне вбивство та наругу над тілом померлого.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вбивство сталося у селі Мокра Рокитна Харківського району наприкінці липня 2025 року.

Встановлено, що 59-річний чоловік прийшов до будинку свого знайомого, де вони разом вживали алкоголь. Між товаришами по чарці виникла сварка, під час якої господар схопив металевий совок і ударив товариша по голові, від чого той упав на ліжко. Після цього нападник завдав йому численних ударів сокирою по голові та тулубу, від чого жертва померла на місці.

“Щоб приховати злочин і уникнути відповідальності, чоловік розчленував тіло загиблого за допомогою ножа, сокири, молотка та фрагмента ножівки по металу. Відокремлені частини тіла він заховав у вигрібній ямі на території свого подвір’я. Частину ноги підхопив його собака, який бігав поблизу”, – розповіли в прокуратурі.

28 липня, через день після вбивства, сусід, який зайшов до нападника набрати води, помітив, що його пес гризе залишки людської ноги, і викликав поліцію.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав та розкаявся. Зловмисника визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та нарузі над тілом померлого (ч. 1 ст. 297 КК України). Вироком Нововодолазького районного суду Харківської області його засуджено до восьми років позбавлення волі.