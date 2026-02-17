        Події

        Російські війська вночі атакували енергетику та залізничну інфраструктуру

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 11:01
        читать на русском →
        Російська атака пошкодила енергетику та залізничну інфраструктуру в кількох регіонах України / Фото t.me/OleksiiKuleba
        Російська атака пошкодила енергетику та залізничну інфраструктуру в кількох регіонах України / Фото t.me/OleksiiKuleba

        Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку на цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Під ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Івано-Франківська та інші області.

        Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ворог прицільно атакував об’єкти енергетики, підстанції та теплову генерацію. У частині регіонів через пошкодження інфраструктури тимчасово призупиняли водо- та теплопостачання.

        На Одещині через знеструмлення частково зупинили тепло- і водопостачання, водночас на Сумщині тривають відновлювальні роботи. За словами посадовця, усі служби працюють безперервно, а дії координуються на рівні регіонів і центральної влади, щоб якнайшвидше повернути людям воду та тепло.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Постраждалих немає, оскільки працівники перебували в укриттях, рух поїздів забезпечено, відновлювальні роботи тривають.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини