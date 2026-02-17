Російські війська вночі атакували енергетику та залізничну інфраструктуру

Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку на цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Під ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Івано-Франківська та інші області.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ворог прицільно атакував об’єкти енергетики, підстанції та теплову генерацію. У частині регіонів через пошкодження інфраструктури тимчасово призупиняли водо- та теплопостачання.
На Одещині через знеструмлення частково зупинили тепло- і водопостачання, водночас на Сумщині тривають відновлювальні роботи. За словами посадовця, усі служби працюють безперервно, а дії координуються на рівні регіонів і центральної влади, щоб якнайшвидше повернути людям воду та тепло.
Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Постраждалих немає, оскільки працівники перебували в укриттях, рух поїздів забезпечено, відновлювальні роботи тривають.