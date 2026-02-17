Російські війська вночі атакували енергетику та залізничну інфраструктуру

Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку на цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Під ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Івано-Франківська та інші області.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ворог прицільно атакував об’єкти енергетики, підстанції та теплову генерацію. У частині регіонів через пошкодження інфраструктури тимчасово призупиняли водо- та теплопостачання.

На Одещині через знеструмлення частково зупинили тепло- і водопостачання, водночас на Сумщині тривають відновлювальні роботи. За словами посадовця, усі служби працюють безперервно, а дії координуються на рівні регіонів і центральної влади, щоб якнайшвидше повернути людям воду та тепло.

Реклама

Реклама

Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Постраждалих немає, оскільки працівники перебували в укриттях, рух поїздів забезпечено, відновлювальні роботи тривають.