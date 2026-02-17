Російські війська атакували Івано-Франківщину

17 лютого російські війська завдали удару по Івано-Франківщині. В області було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Перша повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 3:39 й закінчилася о 4:29. Між 3:44 та 4:12 на території області фіксували групи російських БпЛА, повідомляли у Повітряних силах України.

Реклама

Реклама

Друга повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 6:10. Серію звуків вибухів у Бурштині було чутно між 7:07 та 7:09. Це сталося після попередження Повітряних сил України про крилаті ракети у напрямку регіону та міста. Перед цим голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також попереджала про російські ракети у повітряному просторі області.

О 7:41 у Бурштині знову було чутно звуки вибуху, повідомила кореспондентка Суспільного.

Це — друга атака армії РФ по Івано-Франківщині у 2026 році.