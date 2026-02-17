У Женеві відбудуться тристоронні мирні переговори

Російська та українська делегації мають провести сьогодні у Женеві черговий раунд переговорів у межах останньої напруженої спроби Сполучених Штатів покласти край чотирирічній війні.

Президент США Дональд Трамп прагне позиціонувати себе миротворцем у конфлікті, що розпочався після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, однак два попередні раунди переговорів за посередництва Білого дому не дали жодних проривів.

«Україна повинна швидко сісти за стіл переговорів», — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час польоту до Вашингтона.

Україна заявляє, що Росія не готова до компромісу щодо своїх масштабних територіальних і політичних вимог і хоче продовжувати бойові дії, пише AFP.

«Навіть напередодні тристоронніх зустрічей у Женеві російська армія не має інших наказів, окрім як продовжувати завдавати ударів по Україні. Це багато говорить про те, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів», — написав у соціальних мережах у понеділок український лідер Володимир Зеленський.

«Лише за умови достатнього тиску на Росію та чітких гарантій безпеки для України цю війну реально можна буде завершити», — додав він.

Переговори, які, за словами Кремля, відбудуться за зачиненими дверима і без присутності медіа, проходять після двох попередніх раундів, проведених цього року в Абу-Дабі.

Війна переросла в найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни: сотні тисяч загиблих, мільйони людей, змушених залишити свої домівки в Україні, і значна частина східних та південних регіонів країни, понівечених війною.

Росія окупує приблизно п’яту частину України — включно з Кримським півостровом, захопленим у 2014 році, — а також території, які підтримувані Москвою сепаратисти взяли під контроль ще до вторгнення 2022 року.

Вона прагне, щоб українські війська залишили значні ділянки сильно укріпленої та стратегічно важливої території в межах будь-якої мирної угоди.

Київ відкинув цю вкрай непопулярну вимогу, яка була б політично й військово ризикованою, і натомість вимагає надійних гарантій безпеки від Заходу перед погодженням на будь-які пропозиції Росії.

Україна нещодавно досягла значних успіхів на полі бою, відбивши минулого тижня 201 квадратний кілометр території, згідно з аналізом AFP даних Інституту вивчення війни (ISW).

Територіальні здобутки зосереджені переважно приблизно за 80 кілометрів на схід від міста Запоріжжя — району, де російські війська в іншому разі досягли значного просування з минулого літа.

У цьому центрально розташованому регіоні знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, яку наразі контролює Росія, — ще одна точка розбіжностей у переговорах.

Для переговорів у Женеві Кремль знову призначив своїм головним переговірником націоналістично налаштованого «яструба» та колишнього міністра культури Володимира Мединського.

«Цього разу ми плануємо обговорити ширший спектр питань, зосередившись на ключових, пов’язаних із територіями та іншими вимогами», — повідомив журналістам, зокрема AFP, речник Володимира Путіна, пояснюючи кадрові зміни.

Українську делегацію очолить колишній міністр оборони Рустем Умєров, тоді як Білий дім, як очікується, направить спеціального посланця Стіва Віткоффа та бізнесмена й зятя Трампа Джареда Кушнера.