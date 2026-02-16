“Це допомагає фінансувати війну”: Хорватія відмовилася від транспортування російської нафти до Словаччини та Угорщини

Хорватія не погодилася транспортувати російську нафту до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria після зупинки маршруту “Дружба”. Водночас у Мінекономіки країни заявили про готовність допомогти з постачанням пального в межах законодавства ЄС і санкцій США.

Про це міністр економіки Хорватії Анте Шушняр написав в мережі X.

“Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але допомагає фінансувати війну та атаки на український народ. Настав час припинити цю військову спекуляцію”, — заявив міністр.

Він заявив, що Хорватія готова сприяти вирішенню труднощів із транспортуванням нафти, якщо це відбуватиметься відповідно до законодавства Європейського Союзу та санкцій США, підкресливши, що “ніхто не повинен залишатися без пального”.

Також він наголосив, що нафтопровід Adria може забезпечувати постачання нафти з альтернативних джерел до країн ЄС, тож підстав для подальшого споживання російської нафти немає.

Нагадаємо, раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою зверталися до Хорватії з проханням дозволити альтернативний маршрут постачання російської нафти морем до хорватських портів із подальшим транспортуванням трубопроводом. Він також критикував Adria та звинувачував Україну в блокуванні транзиту “Дружбою” з політичних причин.

Транзит нафти маршрутом “Дружба” через територію України зупинено з кінця січня 2026 року після обстрілів Росією енергетичної інфраструктури. Саме цим шляхом Угорщина та Словаччина отримували більшість постачань нафти.