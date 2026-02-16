Орбан звинуватив Україну у відвертому втручанні у вибори в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Київ відкрито втручається у передвиборчу кампанію в його країні. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку угорської опозиції.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву Віктор Орбан зробив на спільному брифінгу з держсекретарем США Марко Рубіо, який перебуває в Будапешті 16 лютого.

За словами Орбана, Київ відверто втручається у передвиборчу кампанію в Угорщині, яка виступає проти членства України в Європейському Союзі.

“З такою жорстокою відкритістю, участь у виборчій кампанії іншої країни трапляється не дуже часто. Але знову ж таки, це зрозуміло, адже угорські вибори є найважливішими для угорського народу, але вони мають вплив і за межами Угорщини. Українці цілком справедливо вважають, що уряд Угорщини має для них значення”, — заявив Орбан.

За його словами, угорці під час голосування 2025 року чітко висловилися проти вступу України до ЄС, оскільки це втягне Угорщину у війну та зруйнує її економіку. Він також зазначив, що нинішня влада не надаватиме кошти Брюсселю, щоб їх могли спрямовувати Україні.

Водночас, як стверджує Орбан, українці хотіли б бачити новий угорський уряд, який погодився б на членство України в ЄС і взяв би на себе фінансовий тягар України.

“Для українців має значення, яким буде результат виборів. Тому вони вирішили взяти участь у кампанії. І тому вони вклали всю свою вагу та засоби в участь у кампанії. Ми чудово знаємо, що вони фінансували наших опонентів. Ми знаємо, як це відбувається. Ми повинні визнати, що український президент та Україна будуть активними учасниками цих виборів. І ми також повинні їх перемогти”, — заявив Орбан.

Марко Рубіо під час брифінгу відзначив керівництво Орбана країною та окремо наголосив на особистих відносинах між угорським прем’єром і президентом США Дональдом Трампом.