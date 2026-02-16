Жан-Клод Ван Дамм викликав Джейка Пола на бій: де пропонує провести поєдинок

Американський актор та майстер бойових мистецтв Жан-Клод Ван Дамм звернувся до боксера та шоумена Джейка Пола з пропозицією провести реальний бій за правилами без ударів нижче пояса та без ліктів. Він також заявив про готовність передати 15% свого прибутку на благодійність і закликав поширити це звернення у світі.

Відеозвернення Жан-Клод Ван Дамм опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ван Дамм наголосив, що не завдаватиме ударів нижче пояса, щоб не травмувати коліно чи гомілку суперника, та запропонував обом бійцям захищатися під час поєдинку. Він зазначив, що вважає Пола сміливим бійцем після його бою з AJ, і звернувся до нього “як друг”.

Актор запропонував провести поєдинок у Макао, Лас-Вегасі, на Близькому Сході, у Парижі чи Великій Британії, додавши, що місце може обрати сам Пол.

“Я віддам 15% свого прибутку на благодійність. Ти можеш зробити так само, а якщо ні – це твоє рішення. І я змушу промоутера зробити те саме. Ось і все, коротке повідомлення. Правила: К-1 проти боксу, але без лоу-кіків і без ліктів”, – сказав актор.

Ван Дамм заявив, що не припинить наполягати на поєдинку, доки не отримає згоду.

“Що тобі втрачати? Ти вродливий, ти красунчик. Я не їжджу на Феррарі, я звичайний хлопець, який просто хоче надерти тобі зад. Усе просто. З великою повагою, але ти все одно підеш спати. До скорої зустрічі. Можемо влаштувати це під кінець Різдва, як подарунок на свята, якщо хочеш. Сподіваюся, ти будеш вільний. Дякую”, – заявив Ван Дамм.