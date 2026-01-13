Відео зі спарингу Кличка спричинило хвилю чуток про камбек у 49 років

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко опублікував відео зі спарингу в тренажерному залі, після чого вболівальники та експерти заговорили про можливе повернення українського боксера на професійний ринг у 49 років.

Mental, physical, or both at the same time, but one work out a day, every day, every year …



Find your own routine and make sure you really stick to it. That’s endurance. The E in my FACE method. Let's keep on punching! 💪#FaceTheChallenge #Willpower #Endurance pic.twitter.com/tx0m0JpodK — Klitschko (@Klitschko) January 8, 2026

Як повідомляє talkSPORT, Кличко востаннє проводив професійний бій у квітні 2017 року, коли поступився нокаутом Ентоні Джошуа і після цього завершив кар’єру. Минулого року він, за даними видання, розглядав варіант повернення та навіть пов’язувався з можливим поєдинком проти Даніеля Дюбуа, який на той момент був чемпіоном IBF.

Сам Кличко раніше заявляв про бажання побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. Втім, ці плани, як зазначається, не були реалізовані, зокрема після невдалого виставкового бою Майка Тайсона у 2024 році.

Новий сплеск чуток викликало відео, на якому Кличко проводить спаринг з українським боксером Дмитром Ловчинським. На записі видно, що ексчемпіон працює у спокійному режимі, відпрацьовує джеб і клінч, не форсуючи події, водночас демонструючи хорошу фізичну форму.

Публікація спричинила жваве обговорення серед фанатів: частина з них упевнена, що Кличко готується до камбеку, інші ж вважають, що повертатися варто лише за наявності чіткої спортивної мети. Серед потенційних суперників у разі повернення називають Даніеля Дюбуа, чинного чемпіона WBO Фабіо Вордлі, а також можливий реванш із Тайсоном Ф’юрі, з яким Кличко зустрічався в ринзі у 2015 році.