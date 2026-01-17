        Спорт

        Усик заявив, що готовий допомогти Кличку повернутися в ринг

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 13:02
        читать на русском →
        Володимир Кличко та Олександр Усик проводили спільні тренування / Фото: instagram.com/usykaa
        Володимир Кличко та Олександр Усик проводили спільні тренування / Фото: instagram.com/usykaa

        Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик прокоментував можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс. За його словами, він із задоволенням допоміг би колишньому чемпіону знову вийти в ринг.

        Про це Усик висловився в ексклюзивному інтерв’ю Ready To Fight.

        Коментуючи появу в мережі відео з тренувань Кличка, Усик зазначив, що із задоволенням подивився б можливий реванш із Тайсоном Ф’юрі, однак вважає, що з імовірністю 70% Володимир тренується виключно для себе.

        Реклама
        Реклама

        Усик також заявив, що готовий особисто допомогти Кличку, якщо той ухвалить рішення відновити кар’єру. За його словами, у разі дзвінка він приїхав би до Кличка, привіз його до тренувального табору та зробив усе можливе, щоб той ще раз вийшов у ринг.

        Володимир Кличко не проводив боїв із 2017 року, коли зазнав дострокової поразки від Ентоні Джошуа в 11-му раунді. Востаннє він володів об’єднаними чемпіонськими титулами у надважкій вазі.

        Олександр Усик, зі свого боку, готувався до своїх останніх поєдинків у Гандії, зокрема до реваншу проти Даніеля Дюбуа, після якого став триразовим абсолютним чемпіоном світу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини