Усик заявив, що готовий допомогти Кличку повернутися в ринг

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик прокоментував можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс. За його словами, він із задоволенням допоміг би колишньому чемпіону знову вийти в ринг.

Про це Усик висловився в ексклюзивному інтерв’ю Ready To Fight.

Коментуючи появу в мережі відео з тренувань Кличка, Усик зазначив, що із задоволенням подивився б можливий реванш із Тайсоном Ф’юрі, однак вважає, що з імовірністю 70% Володимир тренується виключно для себе.

Усик також заявив, що готовий особисто допомогти Кличку, якщо той ухвалить рішення відновити кар’єру. За його словами, у разі дзвінка він приїхав би до Кличка, привіз його до тренувального табору та зробив усе можливе, щоб той ще раз вийшов у ринг.

Володимир Кличко не проводив боїв із 2017 року, коли зазнав дострокової поразки від Ентоні Джошуа в 11-му раунді. Востаннє він володів об’єднаними чемпіонськими титулами у надважкій вазі.

Олександр Усик, зі свого боку, готувався до своїх останніх поєдинків у Гандії, зокрема до реваншу проти Даніеля Дюбуа, після якого став триразовим абсолютним чемпіоном світу.