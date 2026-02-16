Зеленський ввів санкції проти десяти російських спортсменів, які підтримують війну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів. Вони підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Серед підсанкційних осіб — ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

“Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість”, – наголосив Президент.

Нагадаємо, Владислава Гераскевича зареєстрував петицію щодо санкцій проти російських спортсменів, які підтримують вторгнення РФ в Україну, ще 27 січня. Станом на 16 лютого звернення набрало понад 8,5 тисяч голосів.

На думку Гераскевича, застосування персональних санкцій має бути впроваджено щодо наступних російських спортсменів: