Зеленський ввів санкції проти десяти російських спортсменів, які підтримують війну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів. Вони підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.
Про це повідомили в Офісі Президента України.
Санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.
Серед підсанкційних осіб — ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.
“Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість”, – наголосив Президент.
Нагадаємо, Владислава Гераскевича зареєстрував петицію щодо санкцій проти російських спортсменів, які підтримують вторгнення РФ в Україну, ще 27 січня. Станом на 16 лютого звернення набрало понад 8,5 тисяч голосів.
На думку Гераскевича, застосування персональних санкцій має бути впроваджено щодо наступних російських спортсменів:
- Ангеліна Мельникова (У квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії “Единая россия” для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах);
- Світлана Гомбоєва (неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Росією Крим);
- Яна Єгорян (є амбасадаркою підсанкційної організації “Здоровоє отєчество”, яка причетна до викрадення українських дітей);
- Євген Байдусов (з порушенням законодавства України відвідував анексований Росією Крим);
- Імам Ганішов (У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації Росією українських територій, які поширював у мережі);
- Мадіна Таймазова (Брала участь у пропагандистському заході під назвою “майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу”, який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України);
- Владислав Ларін (У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України);
- Максим Храмцов (У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні “Знання.Перші” та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку);
- Федір Чудінов (У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху “Здорова вітчизна” та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху “Народний Фронт “За Росію” (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій “ЛНР”, провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми).