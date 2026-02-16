Морози, відлиги й новий циклон: метеопатам варто готуватися

В Україні найближчими днями збережеться нестійка погода з різкими перепадами температури. За словами синоптикині Наталки Діденко, такі зміни можуть особливо вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

17 лютого у більшості областей очікується суха погода без опадів. Водночас атмосферні фронти південного циклону торкнуться півдня країни — там прогнозують мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер.

Температура повітря буде неоднорідною. Найближчої ночі прогнозують -5…-12 градусів, у північних областях -12…-18. Удень 17 лютого стовпчики термометрів покажуть -2…-7 градусів, на півночі -5…-10, на півдні та південному сході -2…+2, у Криму +3…+9 градусів.

У Києві опади малоймовірні завдяки впливу антициклону Felix. Вночі температура знизиться до -15…-17 градусів, удень очікується -6…-8. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

У середу до столиці прийде новий циклон, який принесе ускладнення погоди та підвищення температури. За словами синоптикині, південні циклони часто йдуть «серіями», тому періоди морозів змінюватимуться відлигами та снігопадами.

Різкі температурні коливання, зміна атмосферного тиску та сильний вітер можуть спричиняти погіршення самопочуття у метеопатів — головний біль, сонливість або підвищену втому. Водіям і комунальним службам також радять бути уважними через ожеледицю та можливі ускладнення погодних умов.