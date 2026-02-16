Зеленський: Путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами

Президент Володимир Зеленський заявив, що поступки агресору стануть повторенням історичних помилок. Він також закликав до повних санкцій проти російської енергетики, зокрема атомної галузі.

Зеленський наголосив, що дозволяти агресору «щось забрати» є великою помилкою, яка, за його словами, повторювалася з 2014 року та раніше — під час агресії проти Грузії і Чечні. Він підкреслив, що не хоче бути президентом, який повторить помилки попередників або інших світових лідерів, що дозволили Росії заходити на їхню територію.

Президент заявив, що Володимира Путіна «не можна зупинити поцілунками чи квітами» і закликав не намагатися умиротворити його. За словами Зеленського, Росія нині втрачає 30–35 тисяч військових щомісяця, і якщо агресію не зупинити, через кілька років Кремль зможе відновити армію.

Реклама

Реклама

Також глава держави висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за санкції проти «Лукойла» та «Роснєфті» й закликав до запровадження повних обмежень проти всієї російської енергетики, зокрема атомної. Зеленський зазначив, що Європа ще не запровадила санкції проти «Росатома», а також проти осіб і їхніх родичів, які, за його словами, користуються коштами, отриманими від російської енергетики, для життя і навчання у Європі та США.

Президент закликав таких осіб повернутися до Росії, заявивши, що вони не поважають демократичні правила та країни, у яких перебувають.