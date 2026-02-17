На Харківщині довелося частково демонтувати антидронові сітки

У Харківській області частково демонтували елементи конструкцій антидронового захисту на автомобільних дорогах після їхнього пошкодження внаслідок аномальних погодних умов і проїзду негабаритного транспорту. Відповідне рішення ухвалила Служба відновлення та розвитку інфраструктури регіону для запобігання подальшому руйнуванню споруд і забезпечення безпечного руху.

У відомстві зазначили, що під час проєктування антидронових конструкцій враховували норми Правил дорожнього руху, за якими максимальна висота вантажного транспорту становить 4 метри, а контейнеровозів — 4,35 метра. Висоту захисних споруд визначили на рівні 5,5 метра з урахуванням можливого провисання в бойових або агресивних умовах експлуатації.

Наприкінці січня та на початку лютого на територію області вплинули потужні циклони з крижаними дощами та різкими температурними коливаннями. Через інтенсивне намерзання льоду на сітці та металевих розтяжках зафіксували провисання конструкцій і зменшення габариту проїзду місцями до 4,4–4,5 метра. Попри додаткове навантаження понад 500 кілограмів на секцію, міцність споруд дозволила витримати обмерзання, а габарити відповідали вимогам ПДР.

Реклама

Реклама

Водночас на цих ділянках зафіксували випадки проїзду негабаритних транспортних засобів, які зачіпали захисні елементи та пошкоджували сітку й металеві розтяжки. Це призвело до обривів і критичних деформацій окремих опор, що унеможливило відновлення частини конструкцій.

Щоб зберегти інші елементи антидронового захисту та забезпечити безперешкодний рух техніки, фахівці здійснили частковий демонтаж у місцях найбільшого провисання. Паралельно разом із підрядними організаціями впроваджують заходи з посилення конструкцій для недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

У Службі закликали водіїв дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, за можливості уникати проїзду ділянками з антидроновими спорудами під час складних погодних умов і користуватися альтернативними маршрутами. Усі випадки пошкодження конструкцій надалі фіксуватимуть для подальшого відшкодування збитків.