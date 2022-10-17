Політика

У Харківській області на деокупованих територіях зруйновано до 90% мостів

17 Жовтня 2022 20:51
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Укравтодор, Деокупація

На деокупованих територіях Харківщини, за словами начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрія Алексєєва, зруйновано до 90% мостів. Щоб налагодити сполучення, шляховики зводять тимчасові переправи, пише Суспільне.

“9 з 10 мостів або шляхопроводів — зруйновано. Ми для себе орієнтовні цифри вже маємо щодо потреби коштів… Від трьох до п’яти мільярдів гривень потрібно”, — зазначив Алексєєв.

За його словами, на дорогах деокупованих населених пунктів виконуватимуть ямковий ремонт. Усі роботи на Харківщині, які тривали до повномасштабного російського вторгнення в Україну, призупинені.


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